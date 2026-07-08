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WKN DE: A0RM07 / ISIN: US57776J1007

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08.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: MaxLinear A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

MaxLinear A wird voraussichtlich am 23.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,329 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 11 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 51,31 Prozent auf 164,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 108,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,34 USD, gegenüber -1,580 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 657,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 467,6 Millionen USD generiert wurden.

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