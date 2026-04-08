Erste Schätzungen: MaxLinear A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

MaxLinear A veröffentlicht voraussichtlich am 23.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,175 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte MaxLinear A noch -0,580 USD je Aktie verloren.

MaxLinear A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 134,6 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 11 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 40,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

11 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,860 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,580 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 565,3 Millionen USD, gegenüber 467,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at