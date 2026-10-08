MaxLinea a Aktie
WKN DE: A0RM07 / ISIN: US57776J1007
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08.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: MaxLinear A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
MaxLinear A lädt voraussichtlich am 22.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 9 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,558 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte MaxLinear A -0,520 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite soll MaxLinear A 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 215,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 70,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte MaxLinear A 126,5 Millionen USD umsetzen können.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,75 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -1,580 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 738,8 Millionen USD, gegenüber 467,6 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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