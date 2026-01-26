Erste Schätzungen: Mazda Motor gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Mazda Motor wird voraussichtlich am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 29,29 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Mazda Motor 87,65 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 6,16 Prozent auf 1.215,67 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.295,50 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 11 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 41,69 JPY je Aktie, gegenüber 181,00 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 13 Analysten durchschnittlich auf 4.880,40 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 5.018,89 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

