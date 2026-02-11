MBIA Aktie
WKN: 874020 / ISIN: US55262C1009
|
11.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: MBIA legt Quartalsergebnis vor
MBIA wird sich voraussichtlich am 26.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,100 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte MBIA noch -1,060 USD je Aktie verloren.
2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 5,9 Millionen USD gegenüber 37,0 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 84,05 Prozent.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,253 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -9,430 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 24,9 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 42,0 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
