Erste Schätzungen: MBIA legt Quartalsergebnis vor

MBIA wird sich voraussichtlich am 26.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,100 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte MBIA noch -1,060 USD je Aktie verloren.

2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 5,9 Millionen USD gegenüber 37,0 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 84,05 Prozent.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,253 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -9,430 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 24,9 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 42,0 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at