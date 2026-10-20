MBIA Aktie
WKN: 874020 / ISIN: US55262C1009
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: MBIA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
MBIA wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,105 USD. Dies würde einen Gewinn von 38,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem MBIA -0,170 USD je Aktie vermeldete.
Auf der Umsatzseite soll MBIA 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 5,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 62,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte MBIA 15,0 Millionen USD umsetzen können.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,423 USD, während im vorherigen Jahr noch -3,580 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 22,7 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 80,0 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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