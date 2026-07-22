Erste Schätzungen: MBIA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

MBIA wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,125 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,120 USD je Aktie erzielt worden.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 75,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 23,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 5,8 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,416 USD, gegenüber -3,580 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 21,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 80,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at