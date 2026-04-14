Mc Grath Rent CorpShs Aktie
WKN: 919322 / ISIN: US5805891091
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14.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Mc Grath Rent legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Mc Grath Rent lädt voraussichtlich am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 1,11 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,15 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 1,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 198,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 195,4 Millionen USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 6,48 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 6,35 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 966,9 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 944,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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