Erste Schätzungen: Mc Grath Rent stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mc Grath Rent äußert sich voraussichtlich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,47 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 0,68 Prozent erhöht. Damals waren 1,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 0,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 235,6 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Mc Grath Rent für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 236,5 Millionen USD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 6,37 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 6,35 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 966,5 Millionen USD aus im Gegensatz zu 944,2 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at