Erste Schätzungen: Mc Grath Rent vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Mc Grath Rent öffnet voraussichtlich am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,89 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mc Grath Rent soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 273,3 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 256,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 6,41 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 6,35 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 963,2 Millionen USD aus im Gegensatz zu 944,2 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at