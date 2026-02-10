Mc Grath Rent CorpShs Aktie

Mc Grath Rent CorpShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919322 / ISIN: US5805891091

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Mc Grath Rent zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Mc Grath Rent stellt voraussichtlich am 25.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,74 USD. Dies würde einem Zuwachs von 10,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Mc Grath Rent 1,58 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 4,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 254,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 243,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 6,07 USD, gegenüber 9,43 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 941,8 Millionen USD im Vergleich zu 910,9 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Mc Grath Rent CorpShs

mehr Nachrichten

Analysen zu Mc Grath Rent CorpShs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Mc Grath Rent CorpShs 97,00 0,00% Mc Grath Rent CorpShs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich höher - Nikkei weiter auf Rekordkurs
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag etwas schwächer. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Dienstag höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen