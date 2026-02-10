Erste Schätzungen: Mc Grath Rent zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Mc Grath Rent stellt voraussichtlich am 25.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,74 USD. Dies würde einem Zuwachs von 10,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Mc Grath Rent 1,58 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 4,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 254,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 243,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 6,07 USD, gegenüber 9,43 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 941,8 Millionen USD im Vergleich zu 910,9 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at