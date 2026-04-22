McDonald's Aktie

WKN: 856958 / ISIN: US5801351017

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Prognosen 22.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: McDonalds gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Erste Schätzungen: McDonalds gewährt Anlegern Blick in die Bücher

McDonalds gewährt einen Blick in die Bücher – was Experten von der Bilanz erwarten.

McDonalds lädt voraussichtlich am 07.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

31 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,75 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 5,77 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,60 USD je Aktie erzielt worden waren.

27 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 6,47 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 8,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 5,96 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 34 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 13,20 USD, gegenüber 11,95 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 31 Analysten durchschnittlich auf 28,72 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 26,89 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu McDonald's Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu McDonald's Corp.

mehr Analysen
11.03.26 McDonald's Sector Perform RBC Capital Markets
05.03.26 McDonald's Market-Perform Bernstein Research
04.03.26 McDonald's Sector Perform RBC Capital Markets
24.02.26 McDonald's Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.02.26 McDonald's Kaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

McDonald's Corp. 258,30 -0,23% McDonald's Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 16: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 16
18.04.26 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreisanstieg: ATX schwächer erwartet -- DAX wohl stabil -- Asiens Börsen überwiegend schwächer
Der heimische Aktienmarkt dürfte leichter in den Freitagshandel gehen, während der deutsche Leitindex wohl seitwärts tendiert. Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Freitag mehrheitlich in Rot.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen