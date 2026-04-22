McDonald's Aktie
WKN: 856958 / ISIN: US5801351017
Prognosen
|
22.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: McDonalds gewährt Anlegern Blick in die Bücher
McDonalds lädt voraussichtlich am 07.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
31 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,75 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 5,77 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,60 USD je Aktie erzielt worden waren.
27 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 6,47 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 8,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 5,96 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 34 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 13,20 USD, gegenüber 11,95 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 31 Analysten durchschnittlich auf 28,72 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 26,89 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu McDonald's Corp.
|11.03.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.03.26
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|04.03.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.02.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|McDonald's Corp.
|258,30
|-0,23%
