McDonald's Aktie
WKN: 856958 / ISIN: US5801351017
|Analysen im Fokus
|
27.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: McDonalds legt Quartalsergebnis vor
McDonalds wird voraussichtlich am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
32 Analysten schätzen im Schnitt, dass McDonalds im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,04 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,80 USD je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend erwarten 27 Analysten einen Zuwachs von 6,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 6,82 Milliarden USD gegenüber 6,39 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 36 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 12,14 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 11,39 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 32 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 26,67 Milliarden USD, gegenüber 25,92 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu McDonald's Corp.
|
26.01.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones-Anleger greifen zum Start des Montagshandels zu (finanzen.at)
|
23.01.26
|Anleger in New York halten sich zurück: So entwickelt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
22.01.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel hätte eine Investition in McDonalds von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
15.01.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte eine McDonalds-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
14.01.26
|Kennedy über Trumps Essen: Weiß nicht, wie er noch lebt (dpa-AFX)
|
09.01.26
|NYSE-Handel: Dow Jones am Freitagnachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
09.01.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones fester (finanzen.at)
|
09.01.26
|Börse New York: Zum Start Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
Analysen zu McDonald's Corp.
|06.11.25
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.11.25
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.09.25
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|03.09.25
|McDonald's Buy
|UBS AG
|06.11.25
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.11.25
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.09.25
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|03.09.25
|McDonald's Buy
|UBS AG
|06.11.25
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|03.09.25
|McDonald's Buy
|UBS AG
|08.08.25
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|McDonald's Buy
|UBS AG
|05.11.25
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.09.25
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.24
|McDonald's Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.06.24
|McDonald's Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|McDonald's Corp.
|263,20
|0,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt stabil -- DAX beendet Handel etwas höher -- Wall Street schlussendlich stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt fiel am Montag zum Handelsschluss an die Nulllinie zurück. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich etwas höher. An der Wall Street ging es nach oben. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.