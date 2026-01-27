McDonald's Aktie

McDonald's für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856958 / ISIN: US5801351017

Analysen im Fokus 27.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: McDonalds legt Quartalsergebnis vor

Das versprechen sich Experten von der anstehenden McDonalds-Bilanz.

McDonalds wird voraussichtlich am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

32 Analysten schätzen im Schnitt, dass McDonalds im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,04 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,80 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 27 Analysten einen Zuwachs von 6,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 6,82 Milliarden USD gegenüber 6,39 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 36 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 12,14 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 11,39 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 32 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 26,67 Milliarden USD, gegenüber 25,92 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

06.11.25 McDonald's Kaufen DZ BANK
05.11.25 McDonald's Sector Perform RBC Capital Markets
05.11.25 McDonald's Sector Perform RBC Capital Markets
16.09.25 McDonald's Market-Perform Bernstein Research
03.09.25 McDonald's Buy UBS AG
25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

ATX schließt stabil -- DAX beendet Handel etwas höher -- Wall Street schlussendlich stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt fiel am Montag zum Handelsschluss an die Nulllinie zurück. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich etwas höher. An der Wall Street ging es nach oben. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.
