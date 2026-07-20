McDonald's Aktie
WKN: 856958 / ISIN: US5801351017
|Prognosen im Überblick
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20.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: McDonalds präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
McDonalds präsentiert in der voraussichtlich am 04.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Die Schätzungen von 27 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 3,33 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 3,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 25 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 7,13 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 4,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,84 Milliarden USD in den Büchern standen.
Der Ausblick von 31 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 12,94 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 11,95 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 30 Analysten auf durchschnittlich 28,41 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 26,89 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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|McDonald's Buy
|UBS AG
|11.05.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
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|Barclays Capital
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|McDonald's Sector Perform
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|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.05.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|11.05.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
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|Barclays Capital
|04.05.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|24.02.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
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|RBC Capital Markets
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|McDonald's Sector Perform
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|11.03.26
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|05.03.26
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|04.03.26
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Aktien in diesem Artikel
|McDonald's Corp.
|233,80
|-2,09%
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