Erste Schätzungen: McGraw Hill informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

McGraw Hill wird sich voraussichtlich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 11 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,104 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei McGraw Hill noch ein Verlust pro Aktie von -0,280 USD in den Büchern gestanden.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 410,8 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 1,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 416,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,59 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,450 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,05 Milliarden USD, gegenüber 2,10 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at