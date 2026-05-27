McGraw Hill Incorporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A41CV9 / ISIN: US5809071039

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27.05.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: McGraw Hill stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

McGraw Hill wird voraussichtlich am 11.06.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

12 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,166 USD gegenüber -0,820 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll McGraw Hill mit einem Umsatz von insgesamt 439,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 11 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 473,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 7,04 Prozent verringert.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,84 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,450 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 13 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,08 Milliarden USD, gegenüber 2,10 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

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