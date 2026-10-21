McGraw Hill Incorporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A41CV9 / ISIN: US5809071039

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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: McGraw Hill stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

McGraw Hill gibt voraussichtlich am 05.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

12 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,716 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,570 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten ein Minus von 5,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 629,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 669,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,97 USD, gegenüber 0,190 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 2,15 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,10 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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