Erste Schätzungen: McKesson informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

McKesson lädt voraussichtlich am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

16 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 9,58 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 53,28 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 6,25 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten ein Plus von 6,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 103,74 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 97,83 Milliarden USD umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 44,23 USD, gegenüber 38,38 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 15 Analysten auf durchschnittlich 432,44 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 403,43 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at