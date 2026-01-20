Erste Schätzungen: McKesson stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

McKesson stellt voraussichtlich am 04.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

15 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 9,16 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,95 USD je Aktie erzielt worden.

12 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 105,87 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 11,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 95,29 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 38,94 USD, gegenüber 25,72 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 408,11 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 359,05 Milliarden USD generiert wurden.

