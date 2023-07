Erste Schätzungen: McKesson verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

McKesson präsentiert in der voraussichtlich am 02.08.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2023 endete.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 5,88 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 0,86 Prozent erhöht. Damals waren 5,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 4,70 Prozent auf 70,31 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 67,15 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 26,63 USD, gegenüber 25,94 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 14 Analysten durchschnittlich 294,09 Milliarden USD im Vergleich zu 276,71 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at