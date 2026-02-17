MDA Aktie

MDA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A4081S / ISIN: CA55293N1096

17.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: MDA präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

MDA präsentiert in der voraussichtlich am 04.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,394 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,210 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 464,1 Millionen CAD aus – das entspräche einem Plus von 33,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 346,6 Millionen CAD in den Büchern standen.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,42 CAD, gegenüber 0,660 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 1,60 Milliarden CAD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,08 Milliarden CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

