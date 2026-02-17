MDA Aktie
WKN DE: A4081S / ISIN: CA55293N1096
|
17.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: MDA präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
MDA präsentiert in der voraussichtlich am 04.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,394 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,210 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 464,1 Millionen CAD aus – das entspräche einem Plus von 33,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 346,6 Millionen CAD in den Büchern standen.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,42 CAD, gegenüber 0,660 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 1,60 Milliarden CAD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,08 Milliarden CAD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MDA Ltd Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: MDA präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.11.25
|Ausblick: MDA legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
30.10.25
|Erste Schätzungen: MDA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu MDA Ltd Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|MDA Ltd Registered Shs
|34,90
|3,90%