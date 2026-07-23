MDA Aktie
WKN DE: A4081S / ISIN: CA55293N1096
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23.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: MDA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
MDA wird voraussichtlich am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
12 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,341 CAD aus. Im letzten Jahr hatte MDA einen Gewinn von 0,220 CAD je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite soll MDA 11 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 446,4 Millionen CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 19,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte MDA 373,3 Millionen CAD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,37 CAD im Vergleich zu 0,870 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 1,83 Milliarden CAD, gegenüber 1,63 Milliarden CAD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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