MDA Aktie

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WKN DE: A4081S / ISIN: CA55293N1096

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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: MDA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

MDA wird voraussichtlich am 05.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 12 Analysten von einem Gewinn von 0,286 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,190 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 11 Analysten von einem Zuwachs von 8,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 444,0 Millionen CAD gegenüber 409,8 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,33 CAD, gegenüber 0,870 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 1,88 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,63 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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