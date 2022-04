Erste Schätzungen: MDC stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

MDC präsentiert in der voraussichtlich am 28.04.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2022 endete.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,91 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 12,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,22 Milliarden USD gegenüber 1,09 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 10,63 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 7,83 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 6,11 Milliarden USD, gegenüber 5,25 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at