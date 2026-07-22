Erste Schätzungen: MDU Resources Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

MDU Resources Group äußert sich voraussichtlich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,089 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei MDU Resources Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,070 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 396,6 Millionen USD aus – eine Steigerung von 12,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte MDU Resources Group einen Umsatz von 351,2 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,973 USD im Vergleich zu 0,930 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 2,00 Milliarden USD, gegenüber 1,88 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at