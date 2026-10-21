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WKN: 858925 / ISIN: US5526901096

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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: MDU Resources Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

MDU Resources Group gibt voraussichtlich am 05.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,097 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,090 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 346,6 Millionen USD – ein Plus von 10,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MDU Resources Group 315,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,977 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,930 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 1,99 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,88 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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