Erste Schätzungen: MDU Resources Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

MDU Resources Group wird voraussichtlich am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,362 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 34,07 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,270 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 563,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 5,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 535,5 Millionen USD in den Büchern standen.

7 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,918 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 1,37 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 1,92 Milliarden USD, gegenüber 1,76 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at