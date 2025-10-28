Erste Schätzungen: MDxHealth SA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

MDxHealth SA präsentiert in der voraussichtlich am 12.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

5 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,107 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 73,25 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,400 USD je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 20,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 28,1 Millionen USD gegenüber 23,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,504 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,160 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 109,9 Millionen USD, gegenüber 90,1 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at