MDxHealth Aktie
WKN DE: A3E19Y / ISIN: BE0974461940
|
28.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: MDxHealth SA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
MDxHealth SA präsentiert in der voraussichtlich am 12.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
5 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,107 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 73,25 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,400 USD je Aktie erzielt worden waren.
Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 20,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 28,1 Millionen USD gegenüber 23,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,504 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,160 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 109,9 Millionen USD, gegenüber 90,1 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MDxHealth SAmehr Nachrichten
|
28.10.25
|Erste Schätzungen: MDxHealth SA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
30.07.25
|Erste Schätzungen: MDxHealth SA gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
13.05.25
|Ausblick: MDxHealth SA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)