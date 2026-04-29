Erste Schätzungen: MDxHealth SA vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

MDxHealth SA wird voraussichtlich am 14.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

4 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,145 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 23,68 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,190 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite soll MDxHealth SA 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 30,9 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 27,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte MDxHealth SA 24,3 Millionen USD umsetzen können.

5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,393 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,670 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 138,3 Millionen USD, gegenüber 107,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at