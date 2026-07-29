MDxHealth Aktie
WKN DE: A3E19Y / ISIN: BE0974461940
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29.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: MDxHealth SA zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
MDxHealth SA wird voraussichtlich am 13.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
5 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,193 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,140 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 26,1 Millionen USD aus – eine Minderung von 1,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte MDxHealth SA einen Umsatz von 26,6 Millionen USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,641 USD im Vergleich zu -0,670 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 111,2 Millionen USD, gegenüber 107,9 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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