Erste Schätzungen: MedCap AB gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

MedCap AB stellt voraussichtlich am 21.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 4,74 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 31,67 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 3,60 SEK je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 575,5 Millionen SEK aus – das entspräche einem Plus von 10,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 521,7 Millionen SEK in den Büchern standen.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 22,58 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 14,70 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 2,35 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 2,11 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at