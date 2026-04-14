MedCap AB Aktie
WKN DE: A2ASQ7 / ISIN: SE0009160872
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14.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: MedCap AB stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
MedCap AB stellt voraussichtlich am 29.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,67 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,40 SEK erwirtschaftet worden.
MedCap AB soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 558,0 Millionen SEK abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 493,8 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 22,26 SEK im Vergleich zu 14,70 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 2,32 Milliarden SEK, gegenüber 2,11 Milliarden SEK im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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