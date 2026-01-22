MedCap AB Aktie
WKN DE: A2ASQ7 / ISIN: SE0009160872
|
22.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: MedCap AB verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
MedCap AB wird voraussichtlich am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,76 SEK gegenüber 2,80 SEK im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 17,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 555,5 Millionen SEK gegenüber 474,2 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.
Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 18,32 SEK je Aktie, gegenüber 14,00 SEK je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 2,07 Milliarden SEK fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 1,81 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
