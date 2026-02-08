MediaAlph a Aktie

MediaAlph a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QFUP / ISIN: US58450V1044

<
08.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: MediaAlpha A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

MediaAlpha A wird voraussichtlich am 23.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,239 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,080 USD erwirtschaftet worden.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 1,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 300,7 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei MediaAlpha A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 295,0 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,141 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,310 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,12 Milliarden USD, gegenüber 864,7 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu MediaAlpha Inc Registered Shs -A-

Analysen zu MediaAlpha Inc Registered Shs -A-

Aktien in diesem Artikel

MediaAlpha Inc Registered Shs -A-

