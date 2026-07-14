Erste Schätzungen: MediaAlpha A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

MediaAlpha A wird sich voraussichtlich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,229 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

MediaAlpha A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 300,9 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 251,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

9 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,02 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,390 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,27 Milliarden USD, gegenüber 1,11 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at