Erste Schätzungen: Medical Facilities informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Medical Facilities präsentiert in der voraussichtlich am 12.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,350 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Medical Facilities noch 1,78 CAD je Aktie eingenommen.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 82,1 Millionen USD für Medical Facilities, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 17,5 Millionen CAD erzielt wurde.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,78 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,19 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 326,9 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 454,2 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at