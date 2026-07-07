Erste Schätzungen: Medicover Registered B legt Quartalsergebnis vor

Medicover Registered B wird voraussichtlich am 22.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,171 EUR. Im Vorjahresquartal waren 1,39 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 644,5 Millionen EUR für Medicover Registered B, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 6,54 Milliarden SEK erzielt wurde.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,684 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,69 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 2,63 Milliarden EUR aus, nachdem im Vorjahr 26,32 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at