Erste Schätzungen: Medicover Registered B stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Medicover Registered B lädt voraussichtlich am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,136 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Medicover Registered B 1,50 SEK je Aktie eingenommen.

Basierend auf den Einschätzungen von 4 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 623,6 Millionen EUR erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 6,49 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,713 EUR, gegenüber 5,69 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 2,66 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 26,32 Milliarden SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at