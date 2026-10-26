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26.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Medios zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Medios wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,260 EUR. Dies würde einer Verringerung von 10,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Medios 0,290 EUR je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 0,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 542,0 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 538,3 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,16 EUR im Vergleich zu 0,610 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 2,16 Milliarden EUR, gegenüber 2,08 Milliarden EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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