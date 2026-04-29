MEDIPAL HOLDINGS Aktie
WKN: 897036 / ISIN: JP3268950007
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29.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: MEDIPAL legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
MEDIPAL wird voraussichtlich am 14.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 38,24 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 19,54 JPY je Aktie vermeldet.
3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,23 Prozent auf 892,10 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 864,16 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 191,16 JPY, gegenüber 193,20 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 3.798,44 Milliarden JPY, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 3.671,33 Milliarden JPY generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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