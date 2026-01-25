Erste Schätzungen: MEDIPAL präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

MEDIPAL wird voraussichtlich am 09.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 52,52 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 69,72 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 2,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1.009,74 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 982,50 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 181,22 JPY, während im vorherigen Jahr noch 193,20 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3.786,68 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 3.671,33 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at