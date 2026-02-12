Erste Schätzungen: Medistim ASA legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Medistim ASA öffnet voraussichtlich am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,51 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,16 NOK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 15,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 174,0 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 151,1 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,98 NOK, während im vorherigen Zeitraum noch 5,67 NOK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 692,7 Millionen NOK umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 556,2 Millionen NOK waren.

