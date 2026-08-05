Erste Schätzungen: Medivir Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Medivir Registered wird voraussichtlich am 20.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,000 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Medivir Registered -0,200 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Medivir Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,4 Millionen SEK abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 7,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,5 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,152 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,660 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 5,8 Millionen SEK, gegenüber 8,5 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at