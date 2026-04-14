Medivir AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3EFZT / ISIN: SE0020181014
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14.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Medivir Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Medivir Registered präsentiert in der voraussichtlich am 29.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,091 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,120 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 235,00 Prozent auf 2,0 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,6 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Verlust je Aktie von -0,274 SEK, gegenüber -0,660 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 6,2 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 8,5 Millionen SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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