MediWound Aktie
WKN DE: A110TG / ISIN: IL0011316309
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30.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: MediWound gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
MediWound wird voraussichtlich am 13.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,762 USD. Das entspräche einem Gewinn von 38,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -1,230 USD erwirtschaftet wurden.
6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 54,64 Prozent auf 2,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -2,308 USD, gegenüber -2,100 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 24,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 17,0 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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