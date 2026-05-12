MediWound Aktie
WKN DE: A110TG / ISIN: IL0011316309
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12.05.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: MediWound stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
MediWound wird voraussichtlich am 27.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,653 USD. Das entspräche einem Verlust von 832,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,070 USD erwirtschaftet wurden.
6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 14,90 Prozent auf 3,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -2,752 USD, gegenüber -2,100 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 24,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 17,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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