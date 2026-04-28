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WKN DE: A2PYB2 / ISIN: JP3921310003

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28.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: MEDLEY gewährt Anlegern Blick in die Bücher

MEDLEY präsentiert voraussichtlich am 13.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass MEDLEY im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,50 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -2,340 JPY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll MEDLEY in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,19 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 10,11 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 8,14 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 74,49 JPY, gegenüber 30,62 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 46,19 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 36,79 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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