Erste Schätzungen: MEDLEY präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

MEDLEY präsentiert in der voraussichtlich am 13.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

1 Analyst schätzt, dass MEDLEY für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 46,00 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 22,39 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 12,78 Milliarden JPY – ein Plus von 23,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MEDLEY 10,33 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 69,92 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 30,62 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 46,45 Milliarden JPY, gegenüber 36,79 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at