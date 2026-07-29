MEDLEY Aktie

MEDLEY für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PYB2 / ISIN: JP3921310003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: MEDLEY präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

MEDLEY präsentiert in der voraussichtlich am 13.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

1 Analyst schätzt, dass MEDLEY für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 46,00 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 22,39 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 12,78 Milliarden JPY – ein Plus von 23,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MEDLEY 10,33 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 69,92 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 30,62 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 46,45 Milliarden JPY, gegenüber 36,79 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu MEDLEY INC. Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu MEDLEY INC. Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

MEDLEY INC. Registered Shs 2 085,00 4,62% MEDLEY INC. Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 30
26.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 30: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.07.26 KW 30: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.07.26 KW 30: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fed-Zinspause hält an: Asiens Börsen uneins
Die Börsen in Fernost zeigen sich am Donnerstag uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen