Erste Schätzungen: MEDLEY präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

MEDLEY lädt voraussichtlich am 12.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 7,87 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 14,67 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 28,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 11,63 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,07 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 80,97 JPY, gegenüber 30,62 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 46,30 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 36,79 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at