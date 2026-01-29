MEDLEY Aktie

WKN DE: A2PYB2 / ISIN: JP3921310003

29.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: MEDLEY zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

MEDLEY stellt voraussichtlich am 13.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,14 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte MEDLEY noch 14,60 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll MEDLEY 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 9,66 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 26,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte MEDLEY 7,66 Milliarden JPY umsetzen können.

Die Prognosen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 51,64 JPY, gegenüber 86,17 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 37,23 Milliarden JPY im Vergleich zu 29,30 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

